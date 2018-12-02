Asker Uğurlama Konvoyunda "Tacize Uğradım" Diye Bağırdı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Kadıköy'de, bir asker uğurlama konvoyu polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçlardan birisinde bulunan bir kadın, taciz edildiğini söyleyip yardım istedi. Çevredekiler tarafından darp edilen tacizci kavgada sırtından bıçaklandı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ASKER UĞURLAMA KONVOYU DURDURULDU

Olay, saat 23.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir asker uğurlama konvoyu trafikte tehlikeli seyrettikleri gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durduruldu.

TACİZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Durdurulan araçlardan birisinde bulunan bir kadın kendisine M.S.(35) tarafından taciz edildiği iddiasında bulunarak çevreden yardım istedi.

TACİZCİ SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Yardım istemesinin üzerine konvoydaki bulunanlar ve çevredeki bazı vatandaşlar M.S.'yi kovalamaya başladı. Cadde üzerindeki parkta kalabalık grup tarafından darp edilen ve linç girişiminde bulunulan M.S. henüz belirlemeyen bir kişi tarafından sırt bölgesinden bıçlaklandı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri de kalabalığı güçlükle dağıtırken olay yerine güvenlik önlemi aldı. Yaralanan M.S.'yi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri parkının çevresi incelemelerde bulundu. Olayda kullanıldığı belirtilen bir bıçak parkta bulunurken caddeki MOBESE kameralarını incelemeye alındı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken soruşturması sürüyor.