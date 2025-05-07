İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 5 MART
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalle: KAYIŞDAĞI MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.05.2025 09:51:36
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.05.2025 17:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 07.05.2025 09:51:23
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.05.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.05.2025 13:19:48
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.05.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185