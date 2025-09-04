İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 EYLÜL
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalle: GÜZELCE MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.09.2025 15:12:36
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.09.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalle: KAYABAŞI MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.09.2025 15:59:16
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.09.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
KARTAL
Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞPINAR MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.09.2025 10:04:06
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.09.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185