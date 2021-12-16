İstanbul İlinden Sayın Valimize Ziyaret

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (Habermetre) - Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi emekli öğretmeni Rıdvan Cenk ile İstanbul ilinden iş insanları Mustafa Akgül ve Ebubekir Karabul, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

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