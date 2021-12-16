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İstanbul İlinden Sayın Valimize Ziyaret

İstanbul İlinden Sayın Valimize Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi emekli öğretmeni Rıdvan Cenk ile İstanbul ilinden iş insanları Mustafa Akgül ve Ebubekir Karabul, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı ziyaret ettiler.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (Habermetre) - Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi emekli öğretmeni Rıdvan Cenk ile İstanbul ilinden iş insanları Mustafa Akgül ve Ebubekir Karabul, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

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