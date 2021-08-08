Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
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Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi Kağıthane'de 67 yaşındaki kadın çatıda yufka açtığı esnada taburenin kırılması sonucu aşağıya düştü Acılar içerisinde kıvranan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, kızı sinir krizi geçirdi Kağıthane'de çatıda yufka açan...

Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi

Kağıthane'de 67 yaşındaki kadın çatıda yufka açtığı esnada taburenin kırılması sonucu aşağıya düştü

Acılar içerisinde kıvranan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, kızı sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - Kağıthane'de çatıda yufka açan 67 yaşındaki kadın, oturduğu taburenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. Acılar içerisinde yerde kıvranan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, annesini o halde gören kızı ise sinir krizi geçirdi.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'ndeki geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda 67 yaşındaki Fatma Fidansayan, evinin çatısına çıkarak yufkaya açmaya başladı. Bir süre burada çalışan kadının oturduğu tabure, ağırlık nedeniyle kırıldı. Oturduğu yerde dengesini kaybeden talihsiz kadın, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadının seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izledi.

Annesini görünce sinir krizi geçirdi

Çalışmaların ardından yaralı kadın, polis ekiplerinin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Annesini o halde görerek sinir krizi geçiren kızı ise vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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