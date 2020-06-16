İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olurken yerine Adana İl... İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olurken yerine Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olurken yerine Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atandı. - ANKARA Kaynak: İHA