İstanbul iftar saatine sakin girdi
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İstanbul iftar saatine sakin girdi

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel
İstanbul iftar saatine sakin girdi

İstanbul'da ramazanın ilk günü iftar vakti trafikteki yoğunluk azaldı.

İstanbul'da ramazanın ilk günü iftar vakti trafikteki yoğunluk azaldı.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritasına göre kent genelinde saat 19.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 10 olarak ölçüldü.

İstanbul genelinde diğer günlere oranla söz konusu saatlerde hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ana arterlerdeki trafik yoğunluğunda azalma gözlendi.

Bu arada vatandaşlar iftar saati yaklaştıkça ramazan ayının ilk pidelerinden alabilmek için fırınlar önünde sıraya girdi.

Geçmiş ramazanlarda büyük ilgi gören Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle orucun ilk gününe sessiz girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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