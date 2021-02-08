İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor

08.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:47

Türkiye genelinde sıcaklıklar cuma gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek. Ülke genelinde büyük oranda etkili olacak soğuk hava kar yağışını da beraberinde getirecek. "Asıl kış şimdi başlıyor" yorumlarına neden olan verilere göre İstanbul'da 16 Şubat'ta kar yağışı bekleniyor.

Türkiye genelinde sıcaklıklar, cuma gününe kadar lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak cumartesi günü sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor.

10 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yapılan son tahminlere göre; cuma gününden itibaren sıcaklıklar, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle aniden düşecek. Türkiye genelinde etkisini gösterecek sistemin yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

"YAĞIŞ ALMADIĞIMIZ ZAMANLARDA KURU SOĞUK GÖRECEĞİZ"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz" ifadesini kullandı. Çalışkan, "Henüz nereye, ne kadar yağacağı belli olmasa da, şu anki tahminlere göre; 14 Şubat'ta Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin yüksek bölgelerinde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı yoğun olacak gibi görünüyor" dedi.

14 ŞUBAT'TA SULU KAR BEKLENİYOR

Soğuk hava kaldığı sürece sık sık kar yağışları görülebileceğini belirten Çalışkan, "İstanbul bu uzun soluklu soğuk havalarda kar yağışını görecek. 14 Şubat sulu kar, 16'sında da kar yağışı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 8-14 Şubat haftalık hava tahmini ise şu şekilde yer aldı:

İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor
İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Erol Bulut Deniz Türüç Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 13:52:22. #1.15#
title