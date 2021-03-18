İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla yine zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) dün yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı 550 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleştirilen uçuş sayılarını değerlendiren EUROCONTROL, Salı günü belirli havalimanlarında gerçekleştirilen uçuş sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz ay Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı dün de gerçekleştirilen 550 uçuşla ilk sırada yerini aldı. İstanbul Havalimanı'nı 460 uçuşla Paris Charles de Guella Havalimanı, 401 uçuşla Frankfurt Havalimanı, 394 uçuşla Amsterdam Havalimanı ve 346 uçuş ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı