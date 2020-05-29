İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için tüm önlemler alındı
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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için tüm önlemler alındı

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için tüm önlemler alındı Havalimanları uçuşlara hazır "Akıllı kask ile yolcuların ateşi ölçülecek " " Yolcu bavulları ultraviyole ışıklarla temizlenecek" İSTANBULHaziran ayında yolcularına kapılarını açacak olan İstanbul Havalimanı tüm hazırlıklarını tamamladı.

29.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:55

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için tüm önlemler alındı

Havalimanları uçuşlara hazır

"Akıllı kask ile yolcuların ateşi ölçülecek "

" Yolcu bavulları ultraviyole ışıklarla temizlenecek"

İSTANBUL - İSTANBULHaziran ayında yolcularına kapılarını açacak olan İstanbul Havalimanı tüm hazırlıklarını tamamladı. Yolcuların terminale girişinden uçağa binene kadar tüm önlemleri alan İGA yetkilileri, havalimanın bir çok noktasına hijyen kiti ve bilgilendirme panoları yerleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını açıklamasının ardından, havalimanlarında tüm hazırlıklar tamamlandı. İstanbul Havalimanı yetkilileri yolcuların her hangi bir sıkıntı ile karşılaşmaması için tüm önlemleri aldı.

"Akıllı kask ile yolcuların ateşi ölçülecek "

Terminale ilk girişte termal kameralarla vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacak yolcuların vücut ısıları akıllı kasklar aracılığıyla da kontrol edilecek. Havalimanı işletmecisi İGA'nın belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulamasından sorumlu olacak 'İGA Hijyen Ekibi' tarafından kullanılacak akıllı kasklar habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin sıcaklık ölçümünü yapıp, sıcaklık eşik değerini aşan kişileri tespit edecek Tespit edilen bu kişiler daha sonra sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Üzerinde iki adet kamera bulunan kasklar aynı zamanda plaka tanıma, yüz tanıma, cep telefonu tarafından üretilen kişiye özel QR kod ile kişinin sıcaklık ölçümünü de eşleştirme özelliğine sahip. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında şu anda Dubai ve Roma Havalimanlarında kullanılan kask tarifeli seferlerin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da kullanılmaya başlanmış olacak

" Yolcu bavulları ultraviyole ışıklarla temizlenecek"

Sadece yolcuların değil yolcu bagajların temizliğini de düşünen İGA yetkilileri, yolcuların bagajlarını temizlemek için giriş kapılarına yeni cihazlar yerleştiriyor.

Havalimanı giriş kapılarında bulunan x-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleyecek. Ayrıca x- ray cihazlarının önüne güvenli mesafe sen sörleri yerleştirdi. Güvenlikten sırası bekleyen yolcuların güvenli mesafede durması için takılan sen sörler, güvenli mesafeyi ihlal eden yolcu olursa sinyal veriyor.

Ayrıca Korona virüs önlemleri kapsamında tüm havalimanlarına yolcu karşılama ve uğurlamaya gelen hiç kimse terminal içerisine alınmayacak.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için tüm önlemler alındı

Kaynak: İHA

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