İstanbul Havalimanı'nda 8 ay içerisinde ele geçirilen malzemeler sergilendi

İSTANBUL Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, son 8 ay içerisinde havalimanı girişi ve terminal içerisinde yolcu beraberinde ele geçirdikleri silah, kanser ilacı, sahte pasaport ve tütün ürünlerini sergiledi. Yurda kaçak yolla sokulmak istenen ve ele geçirilenler arasında Ummanlı yolcunun İspanya'dan beraberinde getirdiği antika silahlar dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri havalimanı yolcu girişi ve arındırılmış alanda son 8 ayda ele geçirilen malzemeler sergilendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda yurda kaçak yolla sokulmak istenen 2 milyon 500 bin dolar değerinde saatler, 500 bin dolar değerinde 10 bin karton elektronik sigara ve 500 adet makine, 2 milyon değerinde kanser ilacı, sahte pasaport, içki ve sigaralar ele geçirdi. Bu arada pasaport kontrol noktalarında sahte pasaportun önüne geçen polis ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda belirlenen zaman içerisinde ülkeye havayoluyla kaçak yolcu girişi olmadığı öğrenildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde son 8 ayda bin 875 kişiye işlem yapılırken, ülkeye sahte pasaport ile girmeye çalışan 187 terör örgütü üyesi de yakalandı.

ANTİKA SİLAHLARI UMMAN'A GÖTÜRECEKTİ

Emniyet ekipleri tarafından sergilenen malzemeler içerisindeki antika silahlar dikkat çekti. Ummanlı yolcu İspanya'dan aldığı antika silahları Türkiye'ye aktarmalı ülkesine götürmek istedi. Polis ekiplerinin dikkatini çeken Ummanlı yolcunun valizlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 1800'lü yıllara ait olduğu öğrenilen antika silahlar ve İspanyalı gemiciler tarafından kullanılan 18 bin dolar değerindeki bir tüfek ele geçirildi.

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