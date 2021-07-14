İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Kalkışmada şehit olanların kişisel eşyaları İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde İstanbul Havalimanı'nda '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisinin...

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi

Kalkışmada şehit olanların kişisel eşyaları İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde İstanbul Havalimanı'nda '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, darbecilere direnirken şehit olanların o kullandıkları kişisel eşyaları yer alıyor.

İstanbul Havalimanı'nda, Cumhuriyet tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı Türk halkının iradesini gösteren '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca ile 15 Temmuz Derneği Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.

Sergide şehitlerin o gece kullandıkları kişisel eşyalar yer alıyor

Konuşmaların akabinde protokol üyeleri, açılışı gerçekleştirilen sergiyi gezdi. Sergide, kalkışma sırasında darbecilere direnirken şehit olan vatandaşların o gece giydiği elbiseler, kullandıkları çanta, saat, ayakkabı motosiklet kaskı gibi kişisel eşyaları yer alıyor. Kalkışma gecesine ait farklı noktalarda çekilmiş önemli anlara ilişkin fotoğraflar da sergide yer alıyor. Sergide, darbe gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da kişisel eşyaları sergileniyor.

"O kırılma anı bu ülkeyi milleti devleti güçlendirerek çıkardı"

Serginin açılışında konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz "O gece o kırılma anı bu ülkeyi milleti devleti güçlendirerek çıkardı. En azından içimizdeki hainleri temizledik. Kimlerin bizden görünüp de kutsal değerlerimizi kullanarak bilimum istihbarat örgütlerin maşası olduğunun artık kimsenin şüphesi olmayan o hain FETÖ yapılanmasını ayıklayıp güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. O geceden sonra bugün İstanbul Havalimanı gibi şaheser diyebileceğimiz dünya çapında marka olarak ortaya konabilecek eserlerin yapımının başarılabilmiş olması bunların yapımının devam etmesidir. O kahramanlığı o gece gösterdik bundan sonra birlik beraberlik ruhunu devam ettirebilmektir önemli olan" ifadelerine yer verdi.

"Çalışanlarımız darbe girişimini engellemek için sokaklardaydı"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise "2016 yılında ülkemiz cumhuriyet tarihindeki en karanlık gecelerden birini yaşadı. Hain darbe girişimi çok büyük bir ihanet. Biz tarihimizde hiçbir zaman böyle bir şeyi yaşamadık. Yaşadıklarımız halen hafızalarımızda çok taze. 2015 yılında inşaatı başlayan havalimanımızın 15 Temmuz ve 16 Temmuz haricinde çalışmaları hiçbir zaman durmadı. Çalışanlarımız bu hainliğin yapıldığı günlerde darbe girişimini engellemek ve demokrasi nöbetine destek vermek için sokaklardaydı. O gecenin üzerinden tam tamına 5 yıl geçti. İstanbul Havalimanı bu 5 yıl içinde uluslararası başarıların yanı sıra milli değerlerine sahip çıkarak pek çok önemli projeye imza attı. Bu kapsamda milli irademizi ve demokrasiye olan inancımızı yansıtması adına 15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisini sizlerle buluşturuyoruz. 20 temmuz'a kadar havalimanımızda yer alan bu sergiyi ziyaret edebilirsiniz. Sizlerin de milli birlik ve beraberlik duygusunu sergiyi gezerken yürekten hissedeceğinize inancımız tam. Bu serginin açılışı vesilesiyle demokrasi için canlarını fedakarca ortaya koyan vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ruhları şad olsun. Gazilerimizi de minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

"Bizden sonraki kuşaklara bu emaneti daha yaşanabilir bir ülke olarak bırakmak istiyoruz"

Vatandaşların canlarını ortaya koyarak darbeye karşı durduklarını belirten 15 Temmuz Derneği Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise,"Bu ülke bize emanet olarak bırakıldı. Bu emaneti bırakan insanlar da hayatlarını ortaya koyarak, bir bedel ödeyerek bıraktılar. Dolayısıyla bunun bir miras olduğunu değil, emanet olduğunu düşünüyoruz ve bizden sonraki kuşaklara bu emaneti daha da güçlendirerek, daha da yaşanabilir bir ülke olarak bırakmak istiyoruz. Bu bizim için tarihi ve insani sorumluluk. İşte bunun bilincinde olan Cumhurbaşkanımız ve milletimizin kahir ekseriyeti tankların, topların, tüfeklerin, uçakların karşısına gönlünde vatan, millet sevgisiyle çıktılar" şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı giden yolcu katında açılan düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi 20 Temmuz'a kadar yolcular tarafından ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak