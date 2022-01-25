İstanbul Havalimanı'na ilk uçak indi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Havalimanı'na ilk uçak indi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Güncel

YOĞUN kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'na bir pistin uçuşlara başlamasının ardından ilk uçak iniş yaptı.

İSTANBUL (DHA) - YOĞUN kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'na bir pistin uçuşlara başlamasının ardından ilk uçak iniş yaptı.

Kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından saat 12.00 itibariyle bir pist, açıldı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Karakas-İstanbul uçağı saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Bu arada THY, bugün saat 00.00'a kadar İstanbul Havalimanı'ndan tüm tarifeli seferlerin durdurulduğunu açıklamıştı. Uçuşları iptal olan yolcular İstanbul Havalimanı'nda bulunan bilet değişikliği yapmak için, bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdular.


İstanbul Havalimanı'na ilk uçak indi

İstanbul Havalimanı'na ilk uçak indi

İstanbul Havalimanı'na ilk uçak indi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Uçak, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title