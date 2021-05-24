İstanbul Havalimanı Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
İstanbul Havalimanı mayıs ayı Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
İstanbul Havalimanı mayıs ayı Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
İstanbul Havalimanı'nda, Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ın başkanlığındaki toplantıya, havalimanında güvenliğin sağlanmasından doğrudan görevli resmi ve özel kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.
Toplantıda, güvenliğe ilişkin acil durumlarda kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konusunda izlenecek süreçler ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ