İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 4-5 Haziran İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güngören su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AKINCILAR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.06.2025 15:47:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185