İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv
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İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv

Haber Ruken KADIOĞLUİstanbul,DHAŞarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

04.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:02
İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv

Ruken KADIOĞLUİstanbul,DHA

Şarkıcı 'in, kocası tarafından katledilen cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu 'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Kaynak: DHA

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