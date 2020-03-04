İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv

04.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:02

Haber Ruken KADIOĞLUİstanbul,DHA

Şarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Kaynak: DHA