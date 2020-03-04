İstanbul gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti arşiv
Haber Ruken KADIOĞLUİstanbul,DHAŞarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
04.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:02
Haber Ruken KADIOĞLUİstanbul,DHA
Şarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Kaynak: DHA