İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan: Yeni duruma uygun bir festival yapıyoruz İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Film Festivali bu yıl 17-28 Temmuz'da gerçekleşecek.

DUVAR - İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Film Festivali bu yıl 17-28 Temmuz'da gerçekleşecek. Festivalin direktörü Kerem Ayan, ilk kez açık hava sinemasında gerçekleşecek festivale ilişkin detayları Gazete Duvar yazarı Şenay Aydemir'e anlattı. Ayan, festivali ertelenme kararını nasıl aldıklarını, film gösterimlerinin aynı anda hem online hem de açık havada nasıl yapılacağını paylaştı.

Kaynak: DailyMotion.com