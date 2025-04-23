İstanbul FATİH elektrik kesintisi! 23-24 Nisan Fatih elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Fatih elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, FATİH, HAFIZPAŞA, YUSUF ZİYAPAŞA sk bölgelerinde 24/04/2025 09:00:00 - 24/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah HALİDE EDİP ADIVAR, VANİ DERGAHI, YAYLAK sk / ŞEHREMİNİ mah YAYLAK sk bölgelerinde 24/04/2025 09:00:00 - 24/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.