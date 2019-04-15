İstanbul Eyüpsultan'da İş Yeri Yangını

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da iki katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi'ndeki iki katlı bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı, binanın içi dumanla doldu.



Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ardından binada duman tahliyesi yapılarak soğutma çalışmasına başlandı.



İş yerinde hasara neden olan yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA