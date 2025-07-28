İstanbul ESENYURT su kesintisi! 28-29 Temmuz İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Esenyurt su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AKŞEMSEDDİN MAH

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 28.07.2025 20:36:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 28.07.2025 23:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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Etkilenen Mahalle: NAMIK KEMAL MAH

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 28.07.2025 20:36:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 28.07.2025 23:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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Etkilenen Mahalle: SAADETDERE MAH

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 28.07.2025 20:36:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 28.07.2025 23:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185