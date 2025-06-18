İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ | İstanbul elektrik kesintisi ne zaman? 18 Haziran 2025 İstanbul elektrik kesintisinde hangi ilçeler etkilenecek?

18 Haziran 2025 Çarşamba günü planlanan elektrik kesintisiyle birlikte İstanbul'da yaşanacak kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Elektrik dağıtım şirketlerinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilere dair detaylar merak konusu olurken, " İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?" ve "Hangi ilçeler kesintiden etkilenecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, İstanbul elektrik kesintisiyle ilgili merak edilenler...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü İstanbul'da planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti, bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

18 Haziran tarihinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Deliklikaya Mahallesi'nde sabah saat 09.00 ile akşam 17.00 arasında planlanan kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Yapılan resmi duyuruda, kesintinin "İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli önlemler alınarak gerçekleştirileceği" belirtildi. Söz konusu çalışma, mahallenin bazı sokak ve çevresinde elektrik erişimini geçici olarak durduracak.

Arnavutköy'e ek olarak Bağcılar ilçesinde de benzer çalışmalar yürütülecek. Özellikle Merkez Yeni Mahalle'de bulunan 1565. Sokak ve civarında, aynı saat aralığında "Deplase Çalışması" kapsamında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

İstanbul elektrik kesintisi ne zaman

Ayrıca, Bağcılar ilçesi Merkez Hadımköy Mahallesi'nde yer alan bazı sokaklarda, saat 10.00 ile 15.00 arasında SCADA/OSOS sistemlerine yönelik çalışmalar kapsamında planlı bir elektrik kesintisi uygulanacak. Öte yandan, yine Bağcılar Merkez Mahallesi'nde saat 13.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek "Önleyici Bakım" çalışmaları nedeniyle de enerji kesintileri yaşanacak.

Vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları istenirken, kesintiyle ilgili gelişmeleri takip etmek isteyenler Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşabilecek.