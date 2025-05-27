İstanbul elektrik kesintisi! 27 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BANKACI, FEVZİ ÇAKMAK, YÜCEL, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DEĞİRMEN, YELPAZE, ŞAİR NEDİM sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CİVA, GÖKALP, KURDELA, KİRAZLI, ONURLU, TALATPAŞA sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MERKEZ CAMİ sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-05-27 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 27/05/2025 00:00:00 - 27/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 27/05/2025 00:00:00 - 27/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 27/05/2025 00:00:00 - 27/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-05-27 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BOSTAN, DOĞRUYOL, DÖRT KARDEŞLER, KEKLİK, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, ORHAN GAZİ, SAPAN, SARI YAKUP, SEYİT ALİ, SÜBYAN MEKTEBİ, YEŞİLKÖY HALKALI, ÜMRAN, İNCİ ÇİÇEĞİ, İSTASYON, İĞDE sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ALİŞAN YEDİBAŞLAR, BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, BOSTAN, ENDAZE, GAZİ EVRENOS, SERBESTİ, SEYİT ALİ, YEŞİL YALI, YEŞİL ZEYTİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, İSTASYON, İĞDE sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.