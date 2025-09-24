İstanbul elektrik kesintisi! 24 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

2025-09-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 24/09/2025 09:00:00 - 24/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-183, G-217, G-220, G-220/1, G-518, G-863, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 24/09/2025 09:00:00 - 24/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

---

2025-09-25 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002. sk bölgelerinde 25/09/2025 09:00:00 - 25/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2552., 2567., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2578., MOSTAR KÖPRÜSÜ, MİLLET, ŞEHİT MAHMUT sk bölgelerinde 26/09/2025 09:00:00 - 26/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., KARANFİL, ORHAN GAZİ, İNÖNÜ, ŞEHİT MEHMET EROL sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 26/09/2025 09:00:00 - 26/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.