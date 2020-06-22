İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği Hastanenin nöroloji bölümünde yangın çıktı Hastalar pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildi Yoğun dumanın çıktığı hastanedeki yangın söndürüldü Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nöroloji...

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

Hastanenin nöroloji bölümünde yangın çıktı

Hastalar pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildi

Yoğun dumanın çıktığı hastanedeki yangın söndürüldü

İSTANBUL - Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nöroloji bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hastalar pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildi. Yoğun dumanın oluştuğu hastanedeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hastane havadan görüntülendi.

Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nöroloji bölümünde saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızla yangın söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada hastalar pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildi. Vatandaşlar yangın nedeniyle büyük panik yaşadı.

Yoğun dumanın oluştuğu hastanedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, alınan ilk bilgilere göre yaralanan veya hayatını kaybeden kimsenin olmadığını belirtti. Hastane havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA