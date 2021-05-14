İSTANBUL ECZACI ODASI CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

İSTANBUL Eczacı Odası, 14 Mayıs Eczacılar Günü'nün 182'nci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

İSTANBUL Eczacı Odası, 14 Mayıs Eczacılar Günü'nün 182'nci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Açıklama yapan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, koronavirüs ile mücadelede 53 eczacı ile 18 çalışma arkadaşlarının hayatını kaybettiğini belirterek, eczacıların taleplerini ve sorunlarını açıkladı.

İstanbul Eczacı Odası, Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklama yapan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Bugün ülkemizde bilimsel eczacılık sistemine başlanmasının 182'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Bu 14 Mayıs'ı milyonlarca insanımızın hastalanıp, binlerce insanımızı yitirdiğimiz koronavirüs sebebiyle maalesef bayram havasında karşılayamıyoruz" dedi. Sarıalioğlu şöyle devam etti: "Bir yıla aşkın bir süredir devam eden Covid-19 ile mücadelemizde bugüne kadar 53 meslektaşımızı 18 çalışma arkadaşımızı (eczane teknisyenleri) kaybettik. Vefat eden arkadaşlarımızı bir kez daha buradan saygıyla anıyoruz. Bu zor ve karanlık süreçte eczacılar olarak çok yorulduk, çok yıprandık. Bir yandan eczaneleri ziyaret eden milyonlarca kişiye en iyi şekilde ilaç ve danışmanlık hizmeti veriyor olmanın, kaotik ortamda hastalarımızın doğru bilgiye erişimlerinin sağlanmalarının, ücretsiz maske ve ücretsiz grip aşılarını dağıtarak vatandaşlarımızı korumanın insanımıza değer katmanın elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmanın haklı gururunu yaşarken diğer yandan sesimizi duyuramamanın taleplerimizin yok sayılır olmasının üzüntüsünü yaşadık, yaşıyoruz."

"REÇETELERİN TAMAMI ELEKTRONİK OLMALIDIR"

Yetkililere seslendiğini ifade eden Sarıalioğlu, eczacılara ve eczane çalışanlarına koruyucu ekipman desteği sağlanmasını ve tanı testi yapılmasını talep etti. Sarıalioğlu "Eczanelerimiz düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Bulaş riskini atlatmak için reçetelerin tamamı elektronik reçete olmalıdır. Stajyer ve yardımcı eczacılarımızın aşılanmaları sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı