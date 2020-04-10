İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif Türkiye'de görülen koronavirüs salgınında riskli gruplardan biri de eczacılar. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, kentte 7-8 eczacının koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Koronavirüs salgını Türkiye'de her geçen gün yayılırken İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, megakentte 20 eczaneye koronavirüsün girdiğini ve 7-8 eczacının da salgına yakalandığını açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Avrupa ve Amerika'yı ciddi oranda tehdit eden koronavirüs dün akşam açıklanan verilere göre ülkemizde 42 bin 282 kişide görüldü. Hastalık nedeniyle 908 kişi ise hayatını kaybetti.

Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü İstanbul'da koronavirüs salgınında riskli grup içinde bulunan eczacılarla ilgili son verileri İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu paylaştı.

"BİR ARKADAŞIMIZ YOĞUN BAKIMDA"

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Sarıalioğlu şunları söyledi: "Riskli gruptayız. Eczaneden içeri giren kişinin pozitif mi negatif mi olduğunu bilme şansımız yok. Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre İstanbul'da 20 eczaneye virüs girdi. 7-8 meslektaşımız pozitif. Tabii eczane çalışanlarından da vakalar var. Bir arkadaşımız yoğun bakımda. 5200 eczaneye tulum, siperlik gönderdik. Toplamda 20 bin tulum ve siperlik gönderdik. Ancak bunu kendi imkanlarımızla sürdürmemiz çok zor. Sağlık Bakanlığı'ndan tulum ve siperlik talebinde bulunduk."

İSTANBUL'DA ECZANELER BEDAVA MASKE DAĞITACAK

İstanbul Eczacı Odası'nın dün yaptığı açıklamaya göre; kentte maskeler eczaneler üzerinden bedava dağıtılacak. 20-65 yaş arası vatandaşlar, cep telefonlarına gelen mesajın ardından eczanelere giderek istihkakı olan maskeleri teslim alabilecek.