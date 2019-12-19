İstanbul'dan gelen öğrencilerden İdil Kaymakamı Sağ'a ziyaret

19.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uygulanan "Bizim Gök Kubbemiz Projesi" kapsamında İstanbul'dan Şırnak'a gelen öğrenciler İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ'ı ziyaret etti.

İdil İmam Hatip Ortaokulun davetlisi olarak İstanbul Üsküdar Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulundan gelen öğretmenler ve öğrenciler, Kaymakam Sağ ile makamında görüştü.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit, iki okulun müdürleri, öğretmen ve öğrencileriyle İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki il ve ilçelere yönelik düzenlenen, "Bizim Gök Kubbemiz Projesi" ile ilgili Kaymakam Sağ'a bilgi verdi.

Sağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA