İstanbul'daki taksi tartışması canlı yayına taşındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'daki taksi tartışması canlı yayına taşındı

İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksiyi hizmete alıp şoförleri maaşlı olarak çalıştırma önerisi tartışılırken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk canlı yayında tartıştı. Ağaoğlu, takcisilerin kendisini tehdit ettiğini söyledi.

24.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 bin yeni taksi plakası için harekete geçti. Taksiciler esnafı bu adıma tepkili. Tüketici dernekleri ise hizmet koşullarının daha da iyileşeceğini savunuyor. CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programında bu konu masaya yatırıldı. Tartışmanın tarafları İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu arasında tansiyon yükseldi. Ağaoğlu, kendisinin tehdit edildiğini iddia etti.

İşte canlı yayındaki o tartışma:

"BİZ KİMSEYİ TEHDİT ETMEYİZ"

EYÜP AKSU: Şimdi Aydın bey bazı konulardan bahsetti. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Haddimizi hududumuzu biliriz. Biz sadece hakkımızı hukukumuzu koruruz yasal çerçevelerde. Aydın Bey'in tüketici temsilcisi olarak global bir korsan olan UBER'le masaya oturması bizi üzdü.

"BENİ TEHDİT ETTİNİZ"

AYDIN AĞAOĞLU: Yalan söyleme ben kimseyle masaya oturmadım. İftira atıyorsunuz. Beni tehdit ettiniz. Beyanatınız gazetelerde. Yalan söyleme Aydın Başkan. "Ben ev sattım, araba sattım, ne gerekirse yaparım" dediler. Beni UBER'den rüşvet almakla suçladılar. Ayıp, ayıp. Yalan konuşma, bir de esnafım diyorsun.

İstanbul'daki taksi tartışması canlı yayına taşındı

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü Haber
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler Haber
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünlerde damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünlerde damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Halife Hafter Meral Akşener Adnan Menderes Fahrettin Koca
Magazin Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: İstanbul'daki taksi tartışması canlı yayına taşındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 14:42:20. #1.15#
title