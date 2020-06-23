Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
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Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı

İstanbul'da şiddetli yağış sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşılan bir video büyük ilgi gördü. Yoğun yağmur sonrası yolda biriken suda yüzen adamın ilginç görüntüleri vatandaş kamerasına yansıdı.

23.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:24

İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu. Sürücüler ve vatandaşlar etkili yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Ancak bu yağmurda keyifli anlar geçirenler de vardı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adam, trafiğin aktığı sırada yolda biriken suya atlayıp o anların tadını çıkardı.

Ayrıca yollarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı

Güncel Manşet

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