İstanbul'daki organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'daki organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'daki organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde, kentteki özel bir hastanede sahte belgelerle kendilerini akraba gibi gösteren yabancıların organ nakli ameliyatı edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 Filistinli, 6 Ürdünlü ve 1 Suriyeli gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve kaldıkları otel odasında yapılan aramalarda, 21 bin 600 dolar, 10 bin lira, 1 kaşe, 5 cep telefonu ile çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 6'sı adli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

 İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title