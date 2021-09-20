İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 6 emniyet mensubu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, üniversite okudukları dönemde FETÖ'ye ait evlerde "ev abiliği" yaptıklarına dair beyanlar bulunan ve kullandıkları GSM hatlarıyla örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan kişilerle yoğun irtibatları oldukları belirlenen 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonlarda halen aktif olarak görevde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.