İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
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İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla İstanbul'daki en yaşlı ağaç konumunda olan 1377 yıllık çınarı tanıttı.

05.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:52

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle İstanbul'daki en yaşlı çınar ağacının yanına giden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 643 yılında toprağa dikilen çınarı anlattı.

"EN YAŞLIMIZI ZİYARETE GELDİK"

Vali Yerlikaya şunları söyledi: "Bugün 5 Haziran Çevre Günü, hayatı paylaştığımız bütün canlıları anlamak, onların hak ve hukukunu korumak için farkındalık günü. Bizler, büyüklerimize hürmetimizi göstermek için her fırsatta onları ziyaret ederiz. Bu anlamlı günde İstanbul'daki en yaşlımızı ziyarete geldik.

İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında

"HEMEN YANINDA 600 YILLIK KOMŞUSU DA VAR"

Bu çınar, toprakla buluştuğundan beri tam 1377 geçmiş. Dile kolay 14 asır. Hemen yanında 600 yıllık komşusu da var. Bu çınarların gölgesinde serinlemek ne güzel"

İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında

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