İstanbul'daki camilerde Kovid-19 salgınının son bulması için dua edildi
İstanbul'daki camilerde, yatsı ezanı sonrasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için dua edildi.
İstanbul'daki camilerde, yatsı ezanı sonrasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla tüm camilerden dua edilmesi kararı çerçevesinde, Fatih, Eyüpsultan, Büyük Mecidiye, Büyük Çamlıca gibi kentin simge camilerinin hoparlörlerinden dua sesi yükseldi.
Ezan sonrasında, tedbirlere uyulması ve evde kalınması çağrısı yapılarak, "Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun, amin." şeklinde dua edildi.
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Kaynak: AA