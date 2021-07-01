İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 361 kişi yakalandı
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İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 361 kişi yakalandı

İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 361 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 361 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 361 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 76 noktada 630 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 14.00-16.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada 577 personelin katılımıyla 16.00-18.00 saatlerinde umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 114 bin 292 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 361 kişi ile yoklama kaçağı 15 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 19 ruhsatsız tabanca, tüfek ile 71 mermi, 1 kilo 845 gram uyuşturucu madde, 16 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulamada, 519 umuma açık yer denetlenirken, 11 kişiye idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 4 bin 780 araç ve 104 motosiklet kontrol edilirken, 108 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi, 93 bin 469 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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