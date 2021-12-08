İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı - Haberler
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul'da
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Kent genelindeki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri kişilere üst araması yaptı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamalarda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de kişi ve araçlara yönelik arama gerçekleştirdi.

Uygulamada, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcu taşıma ruhsatı iptal edilen bir taksi trafikten men edilirken araç ruhsat sahibine de bin 339 lira cezai işlem uygulandı.

Taksi, daha sonra uygulama noktasına gelen çekiciyle otoparka çekildi.

Fatih'te Millet Caddesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapıldı.

Ayrıca Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Boğaz'da denetim gerçekleştirdi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri katıldı.

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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