İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı - Haberler
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
İstanbul'da

İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri kişilere üst araması yaptı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamalarda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de kişi ve araçlara yönelik arama gerçekleştirdi.

Uygulamada narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

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AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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