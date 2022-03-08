İstanbul'da yayıncıları buluşturan dev etkinliğin açılışı yapıldı

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Yayıncılık Haftası kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. Son olarak 332 yurt dışından, 223 yurtiçinden olmak üzere toplam 555 yayıncının katıldığı bölgenin en büyük telif marketi olan Fellowship programının açılışı ünlü yayıncı Bodour Al Qasimi, Ahmet Misbah Demircan ve Bilal Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

10 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Bakanlığımızın destekleriyle@tbymorg öncülüğünde@basyaybir,@itokurumsal, @YAYFED başta olmak üzere yayıncılık sektörü kurumlarıyla birlikte düzenlediğimiz Fellowship 8 - 10 Mart 2022 tarihlerinde Grand Cevahir Otel'de devam edecek" dedi.