İstanbul'da yayıncıları buluşturan dev etkinliğin açılışı yapıldı
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İstanbul'da yayıncıları ve yayıncılık kuruluşlarını bir araya getiren dev organizasyonun açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve ünlü yayıncı Bodour Al Qasimi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Yayıncılık Haftası kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. Son olarak 332 yurt dışından, 223 yurtiçinden olmak üzere toplam 555 yayıncının katıldığı bölgenin en büyük telif marketi olan Fellowship programının açılışı ünlü yayıncı Bodour Al Qasimi, Ahmet Misbah Demircan ve Bilal Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
10 MART'A KADAR DEVAM EDECEK
Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Bakanlığımızın destekleriyle@tbymorg öncülüğünde@basyaybir,@itokurumsal, @YAYFED başta olmak üzere yayıncılık sektörü kurumlarıyla birlikte düzenlediğimiz Fellowship 8 - 10 Mart 2022 tarihlerinde Grand Cevahir Otel'de devam edecek" dedi.