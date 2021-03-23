İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi
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İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi

23.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:14

Son dönemde yurt genelinde koronavirüs vaka sayısı tırmanışa geçmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da vaka sayılarının çok yüksek oranda artması endişe yaratırken, konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat" ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Marmara Bölgesi alarm veriyor. Vaka sayılarındaki tırmanışta özellikle İstanbul'daki artışlar dikkat çekiyor. Uzmanlar bu tırmanışı üçüncü dalga olarak nitelendirirken, yayılma hızında mutasyonlu virüsün etkisinin olduğunu kabul ettiler.

65 YAŞ ÜZERİNE AŞININ OLUMLU ETKİLERİ GÖRÜLÜYOR

Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşların aşılama oranının yükselmesiyle birlikte vaka sayılarındaki yükselişe rağmen hastaneye yatışlarda aynı oranda bir yükseliş gerçekleşmedi. Uzmanlar bu sebepten dolayı 65 yaş üstünü ikna etmek için bu sonuçların paylaşılması gerektiğini dile getirdi. Halen 250 bini İstanbul'da olmak üzere 65 yaş üstünün yüzde 9'unun aşı yaptırmadığı, bunların büyük bölümünün de kadınlar olduğu saptandı.

İstanbul'da vaka sayısı patladı, İl Sağlık Müdürü Memişoğlu sosyal medyadan uyardı: Aman dikkat
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SİZLERİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,"Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat" açıklamasını yaptı.

Memişoğlu sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.

İstanbul'da vaka sayısı patladı, İl Sağlık Müdürü Memişoğlu sosyal medyadan uyardı: Aman dikkat
İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi
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