İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da mesai saatinin bitiminin ardından yağmurun da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda trafik yer yer durma noktasına geldi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (iBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine ulaştı. Öte yandan, vatandaşların ise metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturduğu görüldü. - İSTANBUL

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