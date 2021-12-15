İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine ulaştı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da mesai saatinin bitiminin ardından yağmurun da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda trafik yer yer durma noktasına geldi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (iBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine ulaştı. Öte yandan, vatandaşların ise metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturduğu görüldü. - İSTANBUL

Konteynerle birlikte havalanan işçinin zor anları kameralarda

Konteynerle birlikte havalanan işçinin zor anları kameralarda

 Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! İsteği üzerine annesinin mezarına gömülecek

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! İsteği üzerine annesinin mezarına gömülecek

 Son Dakika! İstanbul'da lüks sitenin asansöründe genç kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı

Son Dakika! İstanbul'da lüks sitenin asansöründe genç kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title