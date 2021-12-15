İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Haberler
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İSTANBUL (DHA) -  İSTANBUL'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağmurun etkili olduğu kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 80'e ulaştı.Tramvay ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Toplu ulaşım araçlarına binip inmek isteyenler zaman zaman zorlandı.


İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

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