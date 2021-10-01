İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları ile ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

BAZI YOLLARDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağış etkili olurken, D-100 Karayolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor. D-100 Karayolunda Bahçelievler'den başlayan trafik Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

TEM Otoyolunda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.

Kentin Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolunda Kavacık Ataşehir arasında, D-100 Karayolunda da Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.İSTANBUL'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri