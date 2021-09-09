Mesai bitti, yollar doldu! İstanbul'da bazı bölgelerde trafik haritası koyu kırmızı
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Mesai bitti, yollar doldu! İstanbul'da bazı bölgelerde trafik haritası koyu kırmızı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da okulların da açılmasıyla birlikte trafik çilesi yeniden başladı. Bugün mesai bitiminin ardından şehrin işlek noktalarında trafik haritası koyu kırmızıya döndü. Trafik yoğunluğu yüzde 71.

Türkiye genelinde uzun süredir kapalı olan okullar, bu pazartesi kapılarını açtı. Okulların açılmasıyla birlikte binlerce araç da yeniden trafiğe dahil oldu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu İstanbul'da da çile başladı. Akşam saatlerinde mesai saati bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine ulaştı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul'da akşam saatlerinde mesai saati bitimi ve okul servislerinin yollarda olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai saati bitimiyle birlikte eve gitmek için yola çıkan vatandaşlar, megakentin bazı noktalarında adeta trafiği durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine ulaştı.

Mesai bitti, yollar doldu! İstanbul'da bazı bölgelerde trafik haritası koyu kırmızı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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