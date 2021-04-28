İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
TEM Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri çevresinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, trafik yoğunluğunun İstanbul genelinde yüzde 72'lere ulaştığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti.
Bu kapsamda yarın saat 19.00'da başlayacak tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu oluştu. 17 günlük sureyi İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, tam kapanmaya 1 gün kala yola çıktı. TEM Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri çevresinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, trafik yoğunluğunun İstanbul genelinde yüzde 72'lere ulaştığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı