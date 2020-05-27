4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da akşam trafiği eski günlerine dönüyor. Megakent'te trafik yoğunluğu 18 sularında yüzde 54 olarak gözlemlendi.

Koronavirüs salgınında son olarak Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından hayat yavaş yavaş normale dönerken İstanbul trafiği de maalesef eski günlerine yaklaşıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 50'LERİ GEÇTİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 17.00'den itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşanırken, yağışın da etkisiyle kent genelinde saat 18-19 arası trafik yoğunluğu yüzde 50'leri geçerek yüzde 54'e kadar yükseldi.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu yakasına geçişte yoğunluk olduğu gözlendi.

GÖREVLİLER SOSYAL MESAFE UYARISI YAPTI

Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, duraklarda sosyal mesafeye kısmen uydular ve maske taktılar. Görevliler, toplu taşımada sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA