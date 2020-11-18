İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
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İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

18.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:22
İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-Murat SOLAK / İSTANBUL'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk devam etti.

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-Murat SOLAK/ İSTANBUL'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk devam etti. Kadıköy ve Kartal'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy'de vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Kartal'da toplu taşımayı kullanmak için durakta bekleyen bazı yolcuların maske taktıkları bazılarının da maskeleri çene altında oldukları görüldü. Minibüslerin tüm uyarılara rağmen kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldığı görüntülere yansıdı. Ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor.


İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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