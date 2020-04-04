İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor
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İstanbul, Güncel

İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor

İstanbul'da Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.

04.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:39
İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor

İstanbul'da Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.

Türkiye'de Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda metrobüs, metro, otobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolculara maske takma zorunluluğu getirildi. Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun maske takma kuralına uyarken, bazı yolcuların maskesinin olmadığı görüldü. Maskesi olmayan yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, metrobüs turnikelerinde güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Güncel Manşet

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