İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk
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İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU - Haberler | Güncel

İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk İstanbul'da tam kapanmada duraklardaki hareketliliği azalmadı İstanbul'da haftanın ilk gününde tam kapanmaya rağmen toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk görüldü.

İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk

İstanbul'da tam kapanmada duraklardaki hareketliliği azalmadı

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın ilk gününde tam kapanmaya rağmen toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk görüldü. Toplu taşıma seferlerinin normale göre eksik olması duraklardaki yoğunluğu arttırdı.

Tam kapanma kararının ardından İstanbul haftanın ilk gününe sabah saatlerinde yüzde 20'ye varan trafikle başladı. Yer yer trafikte yoğunluklar yaşanırken toplu taşıma duraklarında da seferlerin eksik yapılması nedeniyle yoğunluklar yaşandı. Cevizlibağ tramvay durağı ve metrobüs üste geçidinde yaya yoğunluğu görüldü. Tam kapanma nedeniyle seferlerin eksik yapılması yoğunluğu tetikledi.

İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk
İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk
İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk
İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU

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