İstanbul'da tatil trafiği başladı, yoğunluk yüzde 53'e ulaştı
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İstanbul'da tatil trafiği başladı, yoğunluk yüzde 53'e ulaştı

28.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:46

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini, hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e ulaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı. İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.

İstanbul'da tatil trafiği başladı, yoğunluk yüzde 53'e ulaştı
İstanbul'da tatil trafiği başladı, yoğunluk yüzde 53'e ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
ŞAŞIRMIŞLAR: Bu kadar insan nereye gidiyor. Bi durun yerinizde ya. Bunları almayın şehre 14 gün kalsınlar gittikleri yerde.
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