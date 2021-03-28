İstanbul'da 'Süper Solucan Ay' manzarası
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İstanbul'da 'Süper Solucan Ay' manzarası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın uydusu Ay'ın daha büyük ve daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Dünyanın uydusu Ay'ın daha büyük ve daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dünyanın uydusu ayın yüzde 15 daha büyük ve yüzde 7 daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', bu akşam itibariyle görünmeye başlandı. 2021 yılının en önemli gök olaylarından olan Süper Solucan Ay'ın, İstanbul manzarasıyla birlikte seyrine doyumsuz bir görsel şölen oluşturdu. Çamlıca Camii ve Süper Solucan Ay'ın drone ile kaydedilen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görenleri hayran bırakan Süper Solucan Ayı 3 gün boyunca gözlemlenebilecek.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Furkan Tan/İHA)

İstanbul'da 'Süper Solucan Ay' manzarası
İstanbul'da 'Süper Solucan Ay' manzarası
İstanbul'da 'Süper Solucan Ay' manzarası
İstanbul'da 'Süper Solucan Ay' manzarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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