İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyorİstanbul'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; saat 19.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 76'e ulaştı. Ataşehir'de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz