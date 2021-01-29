İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

29.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:44
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyorİstanbul'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; saat 19.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 76'e ulaştı. Ataşehir'de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz

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